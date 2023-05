Motorola Edge 40 ufficiale: un medio gamma di raro equilibrio, anche nel prezzo early bird

Motorola Edge 40 è il nuovo medio gamma "di razza" dell'azienda, uno smartphone "immerso nello stile", come afferma il suo claim ufficiale, ma soprattutto " equilibrato ", come lo definiremmo noi. Un'occhiata alla sua scheda tecnica chiarirà subito il perché.

Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,55'' pOLED FHD+ (1.080 x 2.400 pixel, 20:9, 402 ppi), HDR10+, 144 Hz refresh rate, 360 Hz touch rate, 1.200 nit luminosità di picco

: 6,55'' pOLED FHD+ (1.080 x 2.400 pixel, 20:9, 402 ppi), HDR10+, 144 Hz refresh rate, 360 Hz touch rate, 1.200 nit luminosità di picco CPU : MediaTek Dimensity 8020

: MediaTek Dimensity 8020 RAM : 8 GB LPDDR4X

: 8 GB LPDDR4X Archiviazione : 256 GB UFS 3.1

: 256 GB UFS 3.1 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.4, sensore da 1/1,5'', OIS, 2 µm pixel con tecnologia quad-pixel (combina 4 pixel in 1) Grandangolo : 13 megapixzel, FOV 120°, f/2.2, macro, 1,12 µm pixel

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel, f/2.4, 1,4 µm con tecnologia quad-pixel

: 32 megapixel, f/2.4, 1,4 µm con tecnologia quad-pixel Connettività : dual SIM (eSIM + pSIM, pSIM + pSIM), 5G, Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, USB-C 2.0

: dual SIM (eSIM + pSIM, pSIM + pSIM), 5G, Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, USB-C 2.0 Certificazione : IP68

: IP68 Dimensioni : 158,43 x 71,99 x 7,49 mm (7,58 mm in pelle vegana)

: 158,43 x 71,99 x 7,49 mm (7,58 mm in pelle vegana) Peso : 167 grammi (171 grammi in pelle vegana)

: 167 grammi (171 grammi in pelle vegana) Batteria : 4.400 mAh con ricarica rapida a 68 Watt cablata e 15 Watt wireless (caricabatterie incluso)

: 4.400 mAh con ricarica rapida a 68 Watt cablata e 15 Watt wireless (caricabatterie incluso) OS: Android 13

Motorola Edge 40 non è insomma il vostro tipico top di gamma che porta qualsiasi specifica all'estremo, ma piuttosto cerca di offrire un giusto compromesso, per far avere ai suoi utenti un'esperienza appagante sotto molteplici fronti.

Qualche esempio? Il display è un OLED si ferma alla risoluzione full HD+, ma ha un refresh rate da primato di ben 144Hz; la fotocamera principale, da "soli" 50 megapixel ha un'apertura altrettanto elevata, con f/1.4 (molto raro); la ricarica è molto rapida, e il caricabatterie è incluso. Tutte caratteristiche che non ogni top di gamma può vantare insomma.

Al contempo abbiamo due sole fotocamere posteriori, ovvero niente zoom, e la capacità della batteria non è certo tra le più elevate; il processore non è inoltre il "classico" Snapdragon top di gamma, ma una buona proposta di MediaTek (per quanto non la più potente), che segna comunque il passo rispetto alla generazione precedente.