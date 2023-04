Motorola Edge 40 Pro è un top di gamma senza compromessi

Il dispositivo si presenta già dall'esterno con una certa attenzione all'aspetto e ai materiali: il grande display da 6,67" è curvo su tutti e quattro i lati , protetto da Corning Gorilla Glass Victus, che garantisce maggior resistenza a graffi e cadute. Il retro è realizzato in vetro satinato e, finalmente, al top di gamma Motorola non manca neanche la resistenza a polvere e liquidi, con certificazione IP68 .

Caratteristiche tecniche Motorola Edge 40 Pro

Tra le novità software, infatti, troviamo l' Horizon Lock (vedi TikTok in fondo), che mantiene stabile il video e "blocca l'orizzonte" della ripresa, al punto che è perfino possibile ruotare lo smartphone a 360° e mantenere la stessa inquadratura (qualità Full HD). C'è poi l' Auto Focus Tracking , che mantiene il soggetto a fuoco anche in movimento, il Night Vision che migliora le riprese in ambienti poco illuminati e il Video Portrait , che applica anche ai video lo stesso effetto bokeh che siamo abituati a vedere nei ritratti.

Ma durante la presentazione, Motorola si è soffermata molto anche sulle tecnologie delle fotocamere , in particolare per i video: la qualità delle riprese arriva fino a 8K (o 4K HDR10+), ma soprattutto ci sono nuove modalità di ripresa molto interessanti.

Da non dimenticare anche la ricarica rapida a 125W (con caricabatteria incluso in confezione) che ricarica completamente lo smartphone in 23 minuti, e l'immancabile Ready For, che permette di collegare lo smartphone ad un monitor (via cavo o wireless) per sfruttare tutta la comodità di un display più grande.