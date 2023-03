Motorola Edge 40 Pro si mostra: identikit del top di gamma

Le immagini che trovate in galleria mostrano Edge 40 Pro, il look di quello che dovrebbe essere il modello più grande , più performante e più costoso della serie. Dalle immagini vediamo subito un design particolare e ricercato , che conferma sostanzialmente i rumor emersi con le prime immagini trapelate alla fine dello scorso anno.

Motorola ha da sempre detto la sua nel settore di mercato degli smartphone , soprattutto per quanto riguarda la gamma media. Negli ultimi anni la casa alata ha dimostrato una certa costanza anche per quanto riguarda i flagship Android .

Ancora non abbiamo notizie in merito a quando Motorola intende lanciare il nuovo Edge 40 Pro. Ci aspettiamo di vedere il debutto di questo modello in Europa come successore dell'attuale Edge 30 Pro. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.