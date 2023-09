Motorola Edge 40 Neo ufficiale: coloratissimo medio gamma con un occhio alle fotocamere

Motorola Edge 40 Neo: Caratteristiche Tecniche

Per questo smartphone Motorola ha posto grande attenzione al design , con schermo curvo su entrambi i lati e retro molto curato, con colori accesi e finiture in pelle vegana.

Inoltre, è stato migliorato il comparto fotografico, con pixel più grandi del 40% rispetto la generazione precedente che lasciano passare più luce e modalità Night Vision migliorata, con scatto in notturna 16 volte più veloce rispetto la generazione precedente. Non manca l'ottima stabilizzazione video con Horizon Lock e i video selfie con effetto bokeh personalizzabile (anche in 4K).

Infine, come da tradizione per Motorola, il sistema operativo è in versione quasi stock, ma con un le classiche ottimizzazioni dell'azienda, tra cui il supporto a Moto Connect (per stream dei contenuti) e ReadyFor.

Con Motorola Edge 40 Neo, l'azienda ha posto anche molta attenzione all'ambiente: il packaging è in carta ed è interamente riciclabile, ma soprattutto Motrola compensa le emissioni di CO2 per ogni pezzo venduto. Le cover per il dispositivo sono realizzate da agood company e sono anch'essere riciclabili, realizzate con materiali di origine vegetale.