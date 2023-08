Motorola Edge 40 Neo si mostra nei render ufficiali: ecco i colori

La serie Edge 40 di Motorola si sta per arricchire di un nuovo componente: Edge 40 Neo. Dopo gli ottimi Edge 40 e Edge 40 Pro, la casa alata punta a un dispositivo di fascia media che pensa in grande, e dopo le anticipazioni della scorsa settimana il sito mysmartprice è in grado di fornirci i primi render. Grazie infatti a fonti interne, il sito è stato in grado di pubblicare un video in cui viene mostrato il nuovo telefono nelle varie angolazioni, e in cui vengono anche rivelate le tre colorazioni ufficiali: Black Beauty, Caneel Bay e Soothing Sea.

Per quanto riguarda il design, oltre alle tre tinte il video rivela anche fortissime somiglianze con Edge 40, che iniziano con il foro centrale superiore per la fotocamera anteriore e il retro con una configurazione a doppia fotocamera accompagnata da un flash LED. Il testo accanto al modulo della fotocamera rivela che il dispositivo sarà dotato di una fotocamera primaria da 50 MP, proprio come il fratello maggiore Edge 40.

E come in quest'ultimo, i tasti del volume e il pulsante di accensione si trovano sul bordo destro del dispositivo. Identico anche il lato inferiore, dove possiamo apprezzare la griglia per gli altoparlanti, il microfono, una porta USB Type-C e lo slot per schede SIM.