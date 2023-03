Motorola Edge 40 e Edge 40 Pro senza segreti: trapelano le specifiche complete

Quest'anno la casa alata sembra in leggero ritardo sul ruolino di marcia, ma i nuovi Edge 40 e Edge 40 Pro , quest'ultimo protagonista di diversi leak negli ultimi mesi, stanno già scalpitando per uscire allo scoperto e il sito mysmartprice è riuscito a ottenere le specifiche complete da una fonte ritenuta affidabile. Andiamo a scoprirle!

Motorola Edge 40 Pro

Il telefono offre un telaio in alluminio, con pannelli anteriore e posteriore rivestiti da uno strato di Corning Gorilla Glass Victus e verrà lanciato in due colori: Quartz Black e Angel Falls .

Motorola Edge 40 5G

Passando al fratello minore, Edge 40 5G, abbiamo la sorpresa di un SoC Mediatek rispetto allo Snapdragon 778G+ dell'anno scorso. Secondo mysmartprice, infatti, il telefono presenterà un SoC MediaTek Dimensity 8020 non ancora annunciato, oltre a 8 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. C'è una batteria da 4400 mAh con supporto per la ricarica rapida da 68 W e la ricarica wireless da 15 W.

Display : 6,55" (2.400 × 1.080 pixel) FHD, pOLED, 144Hz refresh rate, 360Hz touch sampling refresh rate, 1200 nit massima luminosità, DCI-P3, Corning Gorilla Glass Victus, Curved 3D

: 6,55" (2.400 × 1.080 pixel) FHD, pOLED, 144Hz refresh rate, 360Hz touch sampling refresh rate, 1200 nit massima luminosità, DCI-P3, Corning Gorilla Glass Victus, Curved 3D Processore : MediaTek Dimensity 8020 SoC

: MediaTek Dimensity 8020 SoC RAM e storage interno : 8GB LPDDR4 con 128/256GB UFS 3.1

: 8GB LPDDR4 con 128/256GB UFS 3.1 Sistema operativo : Android 13 con MyUX 5.0

: Android 13 con MyUX 5.0 Reti : Dual SIM (nano + nano)

: Dual SIM (nano + nano) Fotocamera posteriore : Principale : 50MP con sensore da 1/1.5", f/1.4, OIS Grandangolo : 13MP f/2.2, 120°

: Fotocamera anteriore : 32MP

: 32MP Audio : USB Type-C Audio, due speaker stereo, Dolby Atmos, 3 microfoni

: USB Type-C Audio, due speaker stereo, Dolby Atmos, 3 microfoni Certificazioni : resistenza ad acqua e polvere (IP68)

: resistenza ad acqua e polvere (IP68) Dimensioni : 158,43 × 71,99 × 7,58mm (versione in pelle vegana), 158,43 × 71,99 × 7,49mm (versione in acrilico)

: 158,43 × 71,99 × 7,58mm (versione in pelle vegana), 158,43 × 71,99 × 7,49mm (versione in acrilico) Peso : 171g (versione in pelle vegana), 167g (versione in acrilico)

: 171g (versione in pelle vegana), 167g (versione in acrilico) Connettività : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C 2.0

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C 2.0 Batteria: 4.400mAh, 68W ricarica rapida, 15W ricarica wireless

Il dispositivo presenterà un display pOLED Full HD+ da 6,55 pollici con supporto per frequenza di aggiornamento di 144Hz, e sarà dotato di due fotocamere sul retro, una da 50 MP f/1.5 con supporto OIS e un obiettivo ultra grandangolare da 13 MP con un campo visivo di 120 gradi.

Per i selfie, c'è una fotocamera frontale da 32 MP.

Il telefono verrà lanciato in due materiali diversi: pelle vegana e acrilico PMMA. La variante in pelle vegana peserà circa 171 grammi e misurerà 158,43 x 71,99 x 7,58 mm. La variante in PMMA avrà uno spessore di 7,49 mm e un peso di circa 167 grammi. Entrambe le varianti offriranno una classificazione IP68. Il dispositivo verrà lanciato in quattro colori: Lunar Blue, Nebula Green, Eclipse Black e Magenta.