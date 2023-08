Motorola Edge 2023 senza veli: il gemello di Edge 40 o qualcosa di più?

Motorola gioca sicuramente un ruolo in primo piano nel settore smartphone, nel quale negli ultimi anni è presente con i dispositivi della serie Edge e che recentemente ha visto il debutto anche dei pieghevoli.

Proprio a proposito di smartphone della serie Edge sono emersi interessanti dettagli che potrebbero indicare il lancio di un nuovo modello nel prossimo futuro. Stiamo parlando di Motorola Edge 2023.

Stando infatti a quanto riferito da Pricebaba, l'immagine che trovate in basso dovrebbe mostrare in anteprima il look completo di Motorola Edge 2023. Dal design in realtà capiamo subito che si tratta di un look identico a quello del Motorola Edge 40 che abbiamo visto debuttare a fine maggio in Italia.