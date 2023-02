Motorola rinnova il design di Moto G Stylus 2023: ecco i primi render ufficiali

In particolare, si può osservare che il posteriore lucido è stato sostituito da uno realizzato con materiale opaco che sembra avere una piacevole consistenza. Appare confermata, inoltre, la presenza di un sensore fotografico posteriore da 50 MP, così come l'aggiunta del jack per le cuffie da 3,5 mm, che per alcuni utenti rappresenta davvero un vantaggio utile. Per quanto riguarda il resto delle specifiche, è ancora tutto avvolto nel mistero. Tuttavia, la speranza è che Motorola, così come sta facendo Samsung con la serie A, punti su componenti importanti, anche se questo significherebbe un aumento dei prezzi.