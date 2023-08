Motorola annuncia il Moto G14: continua il valzer nella fascia bassa

A gennaio 2023 Motorola aveva annunciato il Moto G13, che si proponeva come uno smartphone entry level con qualche chicca da medio gamma, come il refresh rate a 90Hz.

A sei mesi di distanza Motorola ha annunciato in India il suo successore: il Moto G14, che rimane in tutto un successore di fascia bassa, ma con delle differenze che possono piacere o no. Non abbiamo ancora conferme per il lancio globale, ma sicuramente a breve lo vedremo anche nel nostro Paese.