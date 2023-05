Moto Razr 40, non Lite, sarà il pieghevole di Motorola per tutti

Motorola quest'anno vuole a tutti i costi infilare nelle vostre tasche uno smartphone pieghevole, e ha deciso, come sembra orma consenso generale tra i produttori, che dovrà avere il formato a conchiglia. Volete il top della tecnologia e uno schermo esterno enorme? Per voi c'è Moto Razr 40 Ultra. Se invece siete attratti da questo tipo di soluzione, ma non volete spendere una follia, la casa alata ha pensato al pieghevole per le masse, Moto Razr 40. Il dispositivo, inizialmente conosciuto come Moto Razr Lite, è stato già mostrato in alcuni render, ma ora il sito MySmartPrice è riuscito a scoprirne il nome finale e le foto ufficiali, che confermano il design già intravisto alcune settimane fa.

Moto Razr 40 sarà caratterizzato da tre varianti in pelle vegana per la cover posteriore, verde oliva, viola e crema, e da bordi che sembrano in metallo lucido, sensazione rafforzata anche dalla presenza di interruzioni per le antenne. Ovviamente il tratto distintivo sarà lo schermo esterno, di dimensioni decisamente inferiori rispetto a quello gigantesco di Moto Razr 40 Ultra, ma comunque in linea con quello di Galaxy Z Flip 4.

Dovrebbe quindi permettere la lettura di notifiche, il controllo dell'ora e del meteo, rispondere alle chiamate e altre azioni semplici per cui non è necessario aprire il telefono, e persino per gestire la riproduzione musicale.

Accanto allo schermo esterno, possiamo notare le due lenti delle fotocamere posteriori, abbinate a un minuscolo flash LED. Da quanto si può apprezzare grazie alle immagini promozionali, la cerniera permetterà regolazioni a diverse angolazioni, il che consentirà l'utilizzo per selfie, videochiamate o, perché no, per leggere gli spartiti mentre si suona la chitarra (anche se sembra un po' troppo piccolo e distante per questa operazione, a occhio).