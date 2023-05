Moto Razr 40 Ultra svelato: lanciato il guanto di sfida a Samsung

Parliamo di sorpresa perché, almeno stando ai rumor emersi fino a oggi, il nuovo pieghevole di Motorola promette molto bene . Dovrebbero infatti arrivare degli interessanti aggiornamenti per il design , con lo schermo esterno finalmente più grande e informativo, e una scheda tecnica di livello .

Nelle ultime ore sono trapelati ulteriori dettagli sul dispositivo. Questi riguardano sia le specifiche tecniche, praticamente svelate al completo, e il suo look. Evan Blass ha infatti pubblicato un video che dovrebbe corrispondere a quello promozionale che Motorola userà una volta lanciato il dispositivo. Dal video vediamo che tutti i rumor finora emersi sono confermati: il display esterno è più grande in maniera consistente del predecessore, e ha due fori per accogliere le fotocamere.