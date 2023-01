Moto G73 esce allo scoperto: gamma media sempre più competitiva

Display : 6,5" (720 × 1.600 pixel) HD+ 20:9 LCD, 120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate, PWM Dimming

: MediaTek Dimensity 930

GPU : non comunicata

RAM : 6GB / 8GB LPDDR4X

: 128GB / 256GB, espandibile fino a 1TB con microSD

Sistema operativo : Android 13

Reti : Dual SIM (nano + nano)

Fotocamera posteriore : Principale : 50MP, f/1,8 Macro : 8MP 4cm, f/2.2

Fotocamera anteriore : 16MP, f/2,4

Audio : jack per le cuffie

Certificazioni : IP52

Dimensioni : 161,42 x 73,84 x 8,29 mm

Peso : 183g

Connettività : Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C, NFC

: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C, NFC Batteria: 5.000mAh con ricarica rapida a 18W

Le immagini che trovate nella galleria in basso ci mostrano in anteprima quale dovrebbe essere il design di Moto G73: anteriormente vediamo un display forato al centro per ospitare la fotocamera anteriore, mentre posteriormente vediamo il modulo fotografico quadrato.

Insomma, il tutto ci sembra estremamente analogo al Moto G53 che Motorola ha già svelato, eccetto per il comparto fotografico che sembra leggermente più dotato. Al momento non è stato indicato quando potrebbe arrivare questo nuovo dispositivo. Torneremo ad aggiornarvi quando ne sapremo di più su questo aspetto.