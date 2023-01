Motorola è fedele alla fascia media: Moto G23 si mostra per la prima volta

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano il look di quello che arriverà sul mercato come Moto G23: il tutto appare abbastanza standard , esattamente a come ci ha abituato Motorola nel corso degli ultimi anni con i suoi modelli di fascia media.

Da più di un decennio troviamo Motorola particolarmente attiva nel mercato smartphone , soprattutto per quanto concerne i dispositivi Android di fascia media. La celebre serie Moto G non accenna a tramontare.

Anteriormente vediamo un display piatto con un foro centrale, il quale ospiterà la fotocamera anteriore. Posteriormente invece vediamo un modulo fotografico quadrato, localizzato nella parte in alto a sinistra della cover posteriore, che presenta tre sensori fotografici accoppiati al flash LED. Sul modulo posteriore riusciamo anche a scorgere una didascalia a suggerire che il sensore principale scatterà a 50 megapixel.

Oltre all'anteprima del design, riusciamo anche ad avere una buona panoramica delle specifiche tecniche attese:

Display : 6,5" IPS LCD (1.600 x 720 pixel)

: 6,5" IPS LCD (1.600 x 720 pixel) Processore : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 RAM : 4 GB

: 4 GB Storage interno : 128 GB

: 128 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Grandangolo : 5 megapixel Profondità : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel

: 16 megapixel Batteria: 4.000 mAh con ricarica rapida a 30W

Questo nuovo Moto G23 è atteso nelle colorazioni che vedete nelle immagini in basso: Blue, Grey e White. Il suo debutto è atteso a breve in Europa, dove dovrebbe arrivare ad un prezzo che parte da 199€, in pieno stile Moto G. Torneremo ad aggiornarvi appena avremo dettagli ufficiali in merito alla sua disponibilità in Italia.