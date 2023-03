Moto Edge 40 Pro pronto per l'Italia: specifiche al top!

Motorola negli ultimi anni ha dimostrato di saperci fare anche nel settore degli smartphone top di gamma, dopo essere diventata un punto di riferimento in quello dei medio-gamma con i suoi mitici Moto G.

Sappiamo che la casa alata sta per lanciare un nuovo flagship, il Moto Edge 40 Pro che abbiamo iniziato a conoscere con i vari leak emersi in rete nelle scorse settimane. Ora ne sappiamo ancora di più grazie a nuovi dettagli appena trapelati in rete.