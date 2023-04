Il monitoraggio del ciclo mestruale innovativo arriva su Galaxy Watch 5

Samsung si conferma un punto di riferimento nel settore tech, soprattutto per quanto riguarda il segmento smartphone e dei dispositivi mobili. Gli smartwatch rientrano tra quelli in cui crede maggiormente l'azienda.

La novità infatti riguarda una nuova opzione per tracciare il ciclo mestruale tramite la misurazione della temperatura corporea. Questo metodo si basa sulla misurazione della temperatura corporea basale, visto che questo parametro varia a seconda della fase mestruale per ognuna. In questo modo è possibile prevedere quando dovrebbero iniziare le successive mestruazioni.

Con Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro sarà possibile avere una stima della temperatura corporea basale tramite la misurazione della temperatura al polso durante il riposo notturno e al primo mattino.

Questa misurazione avverrà automaticamente svolta dal software dei Galaxy Watch 5, quindi le utenti non dovranno essenzialmente ricordarsi di nulla.

La misurazione della temperatura corporea tramite gli smartwatch di Samsung si rivela accurata anche grazie alla recente implementazione della tecnologia infrarossi nei sensori dei Galaxy Watch 5. Questi permettono di tener conto nella misurazione anche delle variazioni delle condizioni ambientali.

Per usare la nuova funzionalità, si dovrà selezionare Monitoraggio ciclo in Samsung Health, aggiungere le informazioni sul ciclo più recente nel calendario e quindi attivare "Prevedi mestruazione con temperatura cutanea" nelle Impostazioni. I valori raccolti durante il mese precedente vengono visualizzati sotto forma di grafico in Monitoraggio ciclo, mostrando alle utenti le proprie mestruazioni, l'ovulazione e la finestra fertile previste. Tutti i dati raccolti sono crittografati e archiviati in modo sicuro sul dispositivo.