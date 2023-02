Ecco tutti i modelli Samsung che stanno per ricevere la One UI 5.1

Parliamo della One UI 5.1 basata su Android 13, la quale include alcune interessanti novità a livello funzionale soprattutto per le app e i servizi di Samsung. Di seguito trovate un elenco delle novità principali :

Samsung ha appena calato i suoi assi per il 2023 nel mercato smartphone , i nuovi Galaxy S23 che sono stati ufficializzati dopo una serie di rumor che ci accompagnato nel corso degli ultimi mesi. I nuovi top di gamma Android sono arrivati con una nuova versione della One UI.

Nuova modalità di scelta tra profilo colore per i selfie.

Accesso a Expert RAW più rapido.

Album di famiglia condiviso nell'app Galleria.

Elaborazione immagini e GIF migliorate.

Opzione per salvare gli screenshot in una cartella personalizzata.

Miglioramenti per Samsung DeX.

Funzione Multi Control tra Galaxy Book e telefoni e tablet Galaxy.

Nuovi widget meteo e batteria.

Nelle ultime ore siamo in grado di capire come Samsung intende gestire la distribuzione della One UI 5.1 verso i modelli precedenti a Galaxy S23.

Andiamo a vedere quali sono le tempistiche di aggiornamento:

Serie Galaxy S22 dal 22 febbraio

Samsung Galaxy Fold 4 dal 22 febbraio

Samsung Galaxy Flip 4 dal 22 febbraio

Quanto appena trapelato arriva da un operatore canadese e pertanto riguarda tutti i modelli Samsung venduti in Canada. D'altra parte possiamo aspettarci che Samsung seguirà tali tempistiche, al massimo con un piccolo spostamento temporale, anche nelle altre regioni.

Non è escluso che Samsung non scelga di distribuire la One UI 5.1 a tutti i suoi dispositivi che sono stati aggiornati alla One 5.0. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.