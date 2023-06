Ecco i telefoni OPPO che riceveranno Android 14

Negli ultimi giorni abbiamo visto molte ombre addensarsi sul futuro di OPPO in alcuni mercati europei, ma non per questo l'azienda è intenzionata a fare marcia indietro anche sull'aspetto degli aggiornamenti software.

Nelle ultime ore infatti una divisione di OPPO per il mercato belga ha confermato a DroidApp quali saranno i modelli dell'azienda che riceveranno ufficialmente l'aggiornamento ad Android 14. Andiamo a vederli insieme:

OPPO A98

OPPO A78 - OPPO A77

OPPO A57

OPPO Reno8 Pro - OPPO Reno 8 - OPPO Reno 8T

OPPO Reno 7

OPPO Find X5 - OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X3 Pro

Dunque, sembra abbastanza chiaro che OPPO dedicherà supporto software con Android 14 sin da subito anche per i suoi principali modelli di fascia media. Nell'elenco diffuso da DroidApp non troviamo i più recenti pieghevoli, ma ipotizziamo che l'aggiornamento ad Android 14 per questi dispositivi è sicuramente in cantiere.

Rimane da capire quando effettivamente arriverà Android 14 per i dispositivi citati sopra. Google ha appena rilasciato la terza beta pubblica di Android 14, mentre il rilascio della prima stabile è previsto per i mesi estivi.