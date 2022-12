Ecco i modelli Nokia che stanno per ricevere Android 13

Il produttore ancora non ha formalmente avviato la distribuzione del suo major update ad Android 13 per i suoi modelli in Europa , però finalmente arrivano dei dettagli su quali modelli riceveranno l'aggiornamento .

Stando a quanto trapelato nelle ultime ore dalla Cina, questi sono i modelli Nokia che sicuramente riceveranno l'aggiornamento ad Android 13:

Chiaramente non sono state indicate le tempistiche di rilascio, e comunque sarebbero poco indicative per noi utenti europei visto che l'annuncio è stato fatto dalla divisione cinese.

Torneremo ad aggiornarvi non appena emergeranno dettagli ufficiali in merito al major update e alle tempistiche di rilascio anche per i modelli commercializzati in Europa.