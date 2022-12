MIUI 14 ufficiale: maggiore efficienza, privacy e... gatti!

La novità più importante riguarda l'ottimizzazione dello spazio occupato dal sistema operativo, grazie principalmente al fatto di aver ridotto le app di sistema (non rimovibili) a otto. Questo ha permesso di ridimensionare la MIUI e risparmiare ben 1,5 GB.

Dal punto di vista dell'aspetto, la MIUI 14 non offre un'esperienza molto diversa, e gli utenti si sentiranno subito a casa, ma i cambiamenti principali sono sotto al cofano.

Ma Xiaomi non si è fermata qui e ha portato anche una serie di ritocchi al suo software, il che ha consentito da un lato di ridurre il consumo di memoria, e dall'altro di introdurre ottimizzazioni per le app di terze parti che le rendono più veloci e fluide.

Come abbiamo notato la scorsa settimana, la nuova MIUI porta anche importanti novità dal punto di vista della privacy. La società afferma infatti che una serie di scenari di sistema (oltre 30), tra cui

il riconoscimento delle immagini

delle immagini l' estrazione del testo dalle foto

dalle foto i sottotitoli per le videochiamate

per le videochiamate la registrazione

la traduzione

e altro ancora

verranno elaborati localmente (sul telefono), quindi senza inviare dati ai server di Xiaomi. L'intento è di mantenere private le attività degli utenti, il che sembra un notevole passo avanti per un'azienda cinese.

Di carattere opposto, almeno dal punto di vista concettuale, è l'altra novità della MIUI 14, che riceve la versione 6.0 di XiaoAI Assistant.

Orientato principalmente al mercato cinese, l'assistente proprietario ora apprende le abitudini degli utenti e propone una serie di raccomandazioni, fornendo scorciatoie ai codici di pagamento e di trasporto in anticipo, oltre a offrire promemoria multifunzionali per la pianificazione, la casa intelligente, i viaggi e altro ancora.

E i gatti che c'entrano? Come abbiamo detto, le novità estetiche della MIUI 14 non sono molte, ma Xiaomi ha introdotto le "Cute things" (cose carine) interattive, degli avatar di gatti e altro che possono essere aggiunti alla schermata per abbellirla e renderla più originale. Più concretamente, gli utenti possono anche scegliere tra quattro diverse dimensioni di icone, oltre a nuovi widget, cartelle personalizzabili e altro.

I primi dispositivi che riceveranno la MIUI 14

Oltre a presentare le caratteristiche della nuova interfaccia, Xiaomi ha anche pubblicato il programma di rilascio ufficiale per i dispositivi in Cina, che partirà da gennaio 2023.

Per primi ovviamente verranno aggiornati i dispositivi più recenti:

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K50 Supreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

Per quanto riguarda il rilascio a livello globale, dovrebbe seguire un programma simile rispetto a quello cinese, e consideriamo che alcuni dispositivi sono arrivati da noi con il marchio Poco (per esempio Redmi K50 Gaming come Poco F4 GT).