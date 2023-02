Benvenuta MIUI 14: modelli e tempistiche di aggiornamento

Sono passate poche ore da quando Xiaomi ha svelato a livello internazionale la serie Xiaomi 13, i suoi smartphone top di gamma che sfidano i Galaxy S23 di Samsung. Oltre a loro, l'azienda ha svelato la MIUI 14 Global.

La versione internazionale della nuova interfaccia software di Xiaomi è stata annunciata durante il Mobile World Congress che si sta svolgendo a Barcellona. Un primo contatto con la MIUI 14 l'abbiamo avuto alla fine dello scorso anno, quando è stata presentata per la Cina e quando abbiamo avuto modo di conoscere le principali innovazioni grafiche e software.

Ora conosciamo anche le tempistiche di lancio e quali modelli verranno aggiornati con la MIUI 14 Global. Al momento sappiamo solo quali sono i modelli che riceveranno per primi l'aggiornamento, a partire dal primo trimestre 2023:

Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12X

Serie Xiaomi 12

Serie Xiaomi Mi 11

Redmi Note 11 Pro Plus

Serie Redmi Note 10

Chiaramente i nuovi Xiaomi 13 già possono contare sulla nuova MIUI 14.

Ci aspettiamo che anche altri modelli, sia Xiaomi che Redmi, potranno ricevere l'aggiornamento alla MIUI 14 in un secondo momento, ovvero non prima di aprile 2023. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su questo aspetto.