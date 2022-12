Un misterioso problema di Galaxy A23 5G costringe Samsung a tagliare la produzione

Una recente indiscrezione ha evidenziato un presunto problema che starebbe affrontando Samsung, in particolare riguardo lo smartphone Galaxy A23 5G. Almeno per quest'anno, infatti, pare che l'azienda coreana abbia ridotto la produzione di questo modello di circa il 70%. Difatti, all'inizio del 2022, Samsung aveva previsto di produrre 12,6 milioni di unità del Galaxy A23 5G e 17,1 milioni della variante 4G. Ad oggi, invece, l'obiettivo è inferiore ai 4 milioni di unità. Secondo "TheElec" il motivo di questa decisione risiederebbe nel "problema misterioso e non rivelato" riguardo questo modello.

Nel dettaglio, Samsung avrebbe condotto un'indagine di un mese per risolvere questa criticità che ha condizionato il funzionamento complessivo del telefono, a partire dalle scarse prestazioni fotografiche. E qui, probabilmente, si toccherebbe il punto focale della questione. Il problema principale, infatti, sarebbe rappresentato dal sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico sviluppato dalla Sunny Optical. Nonostante l'indagine che, ricordiamo, è durata un mese, l'azienda non avrebbe superato la criticità, decidendo, quindi, di tagliare direttamente la produzione.