Il mirroring dello smartphone su PC con scrcpy ora è possibile anche su Android 13

Gli appassionati di "Scrcpy", il programma open source che serve ad effettuare il mirroring dello schermo dello smartphone su PC (Windows, macOS e Linux) e che consente di eseguire diverse azioni, come registrare il tutto o effettuare screenshot, possono essere contenti della notizia appena emersa: l'app sta ricevendo l'aggiornamento alla versione 1.25. Il nuovo pacchetto contiene introduce piccoli miglioramenti e correzioni, ma anche modifiche piuttosto rilevanti.

Una delle modifiche principali riguarda il fatto che l'applicazione, ora, è completamente compatibile con Android 13, incluso il supporto alla funzione "copia-incolla". Precedentemente, invece, ogni volta che si provava a copiare e ad incollare qualcosa, il software si arrestava in maniera anomala. Grazie all'aggiornamento, quindi, il modulo server è conforme al tag di attribuzione nel gestore degli appunti di Android: in questo modo non si verifica più alcun errore di questo tipo durante l'accesso agli appunti.