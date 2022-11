Migliori app e giochi Google Play del 2022: l'elenco ufficiale

Manca un mese alla fine del 2022 e, come ogni anno, per Google è arrivato il momento di dare uno sguardo alle migliori app e giochi che sono passati dal Play Store, il negozio digitale di BigG: ecco dunque le classifiche per quanto riguarda le app e i giochi migliori per il mercato italiano, ovviamente secondo Google.

Migliori app del 2022

A differenza della classifica statunitense, Google non ha diviso le app per categorie, ma si è limitata a stilare una lista senza un ordine preciso.

Nella "classifica", troviamo alcune interessanti applicazioni: Dream by WOMBO serve per generare disegni tramite intelligenza artificiale, Plant Parent promette di aiutare a riconoscere eventuali problemi delle piante utilizzando, ad esempio, la fotocamera dello smartphone, STIGMA è "un'app per la salute mentale che si pone l'obiettivo di normalizzare le conversazioni sulla salute mentale creando spazi sicuri in cui le persone possono parlare".

Questa la lista completa: