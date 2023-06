Quali saranno i miglioramenti di Galaxy Z Flip 5?

Per quanto riguarda il design, sappiamo già grazie ai render ufficiali che il dispositivo offrirà uno schermo anteriore molto più grande, ma un ultimo leak direttamente dalla Corea del Sud ci conforta anche su altri aspetti: fotocamera e autonomia.

Un dipendente di Samsung citato da The ChosunNilbo, un sito locale, sembrerebbe infatti aver affermato come i clienti di Samsung non fossero soddisfatti del fatto che "i telefoni pieghevoli non durano così a lungo come gli smartphone tradizionali o che non hanno fotocamere simili".