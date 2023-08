I messaggi SOS via satellite di Google potrebbero avere un vantaggio rispetto a quelli di Apple

Nelle ultime settimane sono emersi diversi rumor riguardanti la possibilità che Google stia lavorando a una soluzione per inviare messaggi di emergenza via satellite, sulla falsa riga di SOS emergenze degli iPhone (e della funzione di Huawei in Cina). Ora Neïl Rahmouni, l'autore di queste anticipazioni, ha condiviso su X altri dettagli, rivelando come nel codice di Messaggi Google sia apparso un riferimento a Garmin, il che suggerirebbe come la GrandeG possa appoggiarsi all'infrastruttura dell'azienda (sapete cosa sono i messaggi RCS?).

Fonte: Neïl Rahmouni

Come si può vedere, in caso di domande riguardanti l'emergenza, Google rinvierebbe all'assistenza di Garmin, che quindi non gestirebbe solo l'infrastruttura ma anche il centro di risposta alle emergenze per il coordinamento dei soccorsi. La notizia è particolarmente interessante, perché i servizi SOS di emergenza via satellite di Garmin sono disponibili in oltre 150 Paesi in tutti i continenti, il che potrebbe dare alla soluzione di Google un vantaggio notevole rispetto al servizio di comunicazione satellitare di Apple, che è disponibile al momento solo in Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Nuova Zelanda, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti.