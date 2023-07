Messaggi vuole che abbiate sempre in primo piano tutte le vostre chat importanti

È un periodo di intensa attività per Google Messaggi, l'app della GrandeG per inviare e ricevere SMS ma che supporta la ben più moderna messaggistica RCS (sapete come bloccare i messaggi spam?).

Nelle scorse settimane infatti Messaggi ha ricevuto le emoji animate (ecco come avere le nuove emoji su Android), nuove azioni di scorrimento, funzionalità AI e anche una nuova interfaccia (per gli iscritti al canale beta), e adesso è in fase di test la possibilità di fissare in alto un numero maggiore di conversazioni importanti.

La possibilità di fissare le conversazioni (singole o di gruppo) è apparsa qualche anno fa, ma permette di appuntarne solo una. Farlo è facilissimo: si tocca e tiene premuta una chat che si vuole avere sempre sottocchio e si tocca l'icona a forma di puntina da disegno che appare. A questo punto la chat mostrerà sulla destra la puntina e sarà sempre fissata in alto.

Per togliere la puntina, basta toccare e tenere premuta la conversazione e toccare l'icona della puntina barrata in alto, e la scelta sarà sincronizzata anche con Messaggi su Web.

Ora però messaggi vi consentirà di fissare fino a cinque conversazioni, e toccando e tenendo premuta una chat farà apparire un fumetto che vi avvisa della novità.