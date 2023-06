Arriva in Italia il mega aggiornamento per Galaxy S23

Nella descrizione, si può leggere che ci sono miglioramenti generici per Stabilità e affidabilità e per la Sicurezza, mentre le patch di sicurezza sono del 1 giugno 2023.

Al momento non è chiaro a cosa si riferisse il leaker, ma adesso che i Galaxy S23 italiani stanno notificando l'arrivo di un aggiornamento di sistema, possiamo in effetti confermare il fatto che sia molto corposo.

Samsung sta rilasciando in Italia un vero e proprio super aggiornamento per la serie Galaxy S23 (qui trovate la nostra recensione di Galaxy S23+ ).

Niente di particolarmente rivelatore, quindi, ma visto che l'aggiornamento è arrivato in Malesia e Thailandia qualche giorno fa possiamo affermare che contiene i seguenti miglioramenti:

Ora è disponibile un'opzione di zoom 2x nella modalità Ritratto dell'app della fotocamera.

nella modalità Ritratto dell'app della fotocamera. Il problema dell'autofocus della fotocamera è stato risolto.

della fotocamera è stato risolto. L'elaborazione della modalità notturna della fotocamera è leggermente diversa rispetto a prima.

della fotocamera è leggermente diversa rispetto a prima. Le animazioni e le transizioni dell'interfaccia utente sono ora più fluide.

e le transizioni dell'interfaccia utente sono ora più fluide. Ci sono sottili miglioramenti nella feedback tattile.

Nessuna menzione riguardante il bug HDR, quindi non sappiamo se sia stato corretto anche quello.

Per controllare la presenza dell'aggiornamento, in caso non lo vediate tra le notifiche, scorrete con due dita verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccate l'icona Impostazioni. Scorrete e toccate Aggiornamento software, poi se disponibile Scarica e installa.

Si ringrazia Chabuje99 per la segnalazione.