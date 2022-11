Mediatek meglio di Apple: la GPU di un prossimo chip sembra al vertice

Quando si parla di processori potenti su smartphone, è piuttosto probabile che come primo nome non venga in mente quello di MediaTek. Tuttavia, stando a quanto trapelato in queste settimane, le cose presto potrebbero cambiare. Difatti, secondo un benchmark recente, il nuovo chip Dimensity 9200 – successore del Dimensity 9000 – avrebbe una GPU in grado di raggiungere risultati quasi straordinari. Ovviamente, è sempre meglio tenere a mente che questi risultati non sempre sono affidabili e che, quindi, è opportuno attendere la prova sul campo.

In ogni caso, su "AnTuTu" il prossimo processore di MediaTek ha raggiunto un punteggio di 1,26 milioni, registrando un miglioramento del 25% rispetto a quanto fatto dal predecessore. Sulla stessa piattaforma, il chip di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1, si è fermato al di sopra della soglia di 1,11 milioni. Tra l'altro, il benchmark è stato eseguito ad una temperatura ambientale di circa 20° ed è positivo notare il fatto che il chip non abbia mai superato la temperatura di 37°.

Insomma, appare probabile che MediaTek abbia implementato un sistema di dissipazione del calore piuttosto efficace. Inoltre, l'ottimo lavoro svolto dall'azienda è ancora più evidente quando si parla di prestazioni grafiche, che si preannunciano importanti grazie alla nuova architettura Immortalis-G715 e all'inedita CPU Cortex-X3.