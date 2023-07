MediaTek presenta Dimensity 6100+, il chip per la fascia media: si punta sul 5G e sui consumi

Il 5G sta diventando sempre più diffuso e per questo motivo tutti i principali produttori di chip mobile si stanno affrettando ad offrire processori economici per dispositivi di fascia medio/bassa. Tra questi, sicuramente rientra MediaTek, che ha annunciato un nuovo chip entry-level che farà parte della serie Dimensity 6000. In particolare, si tratta di Dimensity 6100+, che offre la connettività 5G inferiore a 6 GHz senza richiedere particolari costi.

Una delle caratteristiche più interessanti del nuovo chipset è il suo modem 5G, in grado di supportare lo standard 3GPP Release 16, con aggregazione portante 2CC 5G fino a 140 MHz. Il processore, inoltre, utilizza anche la tecnologia UltraSave 3.0+ di MediaTek che secondo la stessa azienda "riduce significativamente il consumo energetico". Nello specifico, questa opzione riduce il consumo energetico del 5G fino al 20% rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato.