MediaTek annuncia Dimensity 7200: il primo SoC di gamma media a 4 nm

Stiamo parlando del Dimensity 7200 , il processore per smartphone che passa alla storia per essere il primo della fascia media a essere prodotto secondo il processo a 4 nm . Si tratta dello stesso processo produttivo del Dimensity 9200 di fascia alta.

Ora che anche Samsung ha abbandonato la strada degli Exynos affidandosi a Qualcomm, almeno per i processori dei suoi Galaxy S23, il dualismo tra le due aziende si è ancora più rafforzato. E nelle ultime ore MediaTek ha presentato un nuovo quanto interessante modello di processore .

Da tanti anni ormai nel panorama smartphone sentiamo spesso parlare di Qualcomm e MediaTek , due delle aziende che sono maggiormente impegnate nella produzione di processori per dispositivi mobili, sopattutto nel contesto Android .

La sua CPU octa-core è costituita da due core orientati alle prestazioni, di tipo ARM Cortex-A715 con clock fino a 2,8 GHz, e di sei core orientati all'efficienza di tipo Cortex-A510.

La GPU invece è un ARM Mali G610 quad-core con supporto al refresh rate del display fino a 144 Hz.

L'unità di processamento delle immagini supporto lo standard ISP HDR a 14 bit, grazie al quale il processore è in grado di supportare risoluzioni di scatto fino a 200 megapixel. Per quanto riguarda i video viene supportata la risoluzione 4K HDR. Dal punto di vista del gaming, il nuovo Dimensity 7200 supporta l'HyperEngine 5.0, il quale utilizza il Variable Rate Shading (VRS) basato su AI per il risparmio energetico.

Anche il 5G è totalmente supportato, così come la velocità RAM fino a 6400 Mbps e storage interno UFS 3.1. Nei primi benchmark sembra superare il corrispettivo di Qualcomm, lo Snapdragon 7 Gen1. Ci aspettiamo il debutto del nuovo Dimensity 7200 sui primi modelli di smartphone entro il primo trimestre 2023. Staremo a vedere come si comporterà sul campo.