Matter è ora disponibile sui dispositivi Android

Finalmente anche i dispositivi Android sono abilitati per Matter, l'ultimo standard che permette di configurare in modo rapido tutti i dispositivi compatibili presenti nella smart home. Per usufruire di questa nuova opzione, tra l'altro, gli utenti non dovranno fare nulla: difatti tutti i device Android sono stati aggiornati automaticamente.

Nel dettaglio, i dispositivi abilitati per Matter potranno connettersi alla rete domestica via Wi-Fi oppure Thread. Inoltre, su Android, Google ha introdotto il supporto Matter per "Fast Pair", ovvero una funzionalità che "semplifica la connessione rapida dei dispositivi abilitati per Matter alla rete domestica, a Google Home e ad altre app per la smart home, con la stessa rapidità con cui è possibile associare un set di cuffie. E una volta configurato, sarà facile connettere i tuoi dispositivi Matter con le altre app e gli ecosistemi che scegli".