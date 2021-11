MagSafe di Apple arriva anche su Pixel 6 e 6 Pro con questi case

Grazie a Moment è però possibile utilizzare tutti questi accessori anche su Pixel 6 e 6 Pro : l'azienda, già famosa per le sue lenti aggiuntive per smartphone, ha infatti creato delle custodie che includono al loro interno un magnete che segue la forma di quello di Apple e permette dunque di agganciare tutti gli accessori MagSafe.

I case in questione, denominati M(Force), sono disponibili solo in nero, sono in TPU e sul retro hanno una texture "ruvida" che permette allo smartphone di non scivolare. Queste custodie inoltre permettono di utilizzare gli accessori Moment M(Force), tra i quali spicca un treppiedi/stand per smartphone.

I case Moment M(Force) sono disponibili sul sito ufficiale dell'azienda in preordine al costo di 50 dollari. Le spedizioni inizieranno a partire dal 4 dicembre.