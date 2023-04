Magisk si aggiorna: ora supporta Galaxy S23, pensando ad Android 14

L'universo degli smartphone Android è piuttosto interessante per gli appassionati di personalizzazione grazie soprattutto al modding. Ci riferiamo in particolare a quelle operazioni software non ufficiali che permettono di "aggiornare" il dispositivo al di là degli update rilasciati dal produttore. In questo ambito, Magisk sicuramente è uno dei nomi più diffusi visto che si tratta del tool più aggiornato che consente di installare mod e moduli di terze parti. A riguardo, recentemente è stato rilasciato un grosso aggiornamento del software: si tratta della build 26.0.

Tra le novità più importanti, è stato finalmente introdotto il supporto alla nuova serie Samsung Galaxy S23 nonché per altri dispositivi del marchio coreano con a bordo Android 13. Inoltre, l'ultima versione include le correzioni necessarie per la routine di patch dell'immagine di avvio di Android 14. Tra l'altro, non mancano miglioramenti a Magic Mount ed API Zygisk.