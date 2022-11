L'amata app di video editing LumaFusion approda in beta su Android

LumaTouch, già un anno fa, annunciò l'avvio dei lavori per l'approdo su Android e Chrome OS dell'app di editing video "LumaFusion". Ebbene, il progetto è giunto ad un momento importante: sul Play Store e sul Galaxy store è finalmente disponibile la beta del software. Insomma, nonostante qualche piccolo ritardo, anche gli utenti che utilizzano uno smartphone Android oppure un tablet e Chromebook potranno mettere le mani su uno degli editor video più apprezzati.

Tra l'altro, l'azienda ha anche specificato di aver riunito un team aggiuntivo di sviluppatori ChromeOS affinché agli utenti sia fornita una versione completamente ottimizzata dell'applicazione. Per quanto riguarda le funzionalità, invece, non dovrebbe mancare nulla, a partire dal layering delle tracce, il supporto ai media e progetti da 18 fps a 240 fps, una piena integrazione con "Storyblocks" e gli effetti multi livello con keyframming. Ovviamente trattandosi di una beta, non sarà difficile scovare qualche bug oppure degli improvvisi malfunzionamenti.