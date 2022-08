Logitech G Gaming è l'inedita console portatile Android con cloud e Play Store

Google Play e Cloud Gaming

Logitech G Gaming però non ha solo Google Play a bordo. Se già di per sé lo store Android avrebbe un bel po' di titoli con cui intrattenersi, il focus della console è anche il cloud gaming. Da quanto trapelato, e da quanto è visibile anche in una delle immagini pubblicate in anticipo, a bordo troveremo anche l'app di Xbox, probabilmente per l'accesso a Game Pass via cloud, GeForce NOW di NVIDIA, e anche Steam. Ci sono anche altre app come Chrome e YouTube, probabilmente per renderla una macchina per l'intrattenimento a 360°. La presenza di Chrome è più importante di quanto si pensi, visto che alcuni servizi di streaming, come GeForce NOW, sono accessibili con facilità anche da browser.