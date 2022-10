La LineageOS con Android 12 arriva per Moto G7 Play, Sony Xperia 1 II e Xiaomi Mi 5

La lista che trovate sopra include i nuovi modelli supportati ufficialmente dalla LineageOS 19 e a fianco di ogni modello trovate anche il link diretto per la pagina dedicata sul sito ufficiale.

Il mondo degli smartphone Android è particolarmente amato dagli appassionati di personalizzazione soprattutto grazie al modding , ovvero a tutte quelle operazioni software non ufficiali che permettono di personalizzare dal punto di vista software lo smartphone, ben oltre di quanto permesso dal produttore.

In generale, l'installazione della custom ROM richiede lo sblocco del bootloader e l'installazione di una custom recovery, due operazioni fondamentali che corrispondono all'acquisizione dei permessi di root sullo smartphone. Se non sapete di cosa stiamo parlando, allora è il caso di farsi delle letture preliminari a riguardo. Il forum ufficiale di XDA è il posto in cui potrete trovare maggiori risposte riguardo alla LineageOS.

Per maggiori dettagli su queste operazioni di modding o relativamente a quelle preliminari, come l'installazione dei driver ADB, vi suggeriamo di dare un'occhiata alle guide che trovate nei link poco prima.

Se volete saperne di più sulla LineageOS 19, è bene ricordare che questa non include solo le feature stock di Android 12 che troviamo nel codice pubblico AOSP.

Ci sono anche alcune interessanti funzionalità sviluppate ad hoc dal team Lineage, trovate maggiori dettagli nell'articolo che gli abbiamo dedicato.