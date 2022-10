Un Lenovo ThinkPhone è un'idea così folle?

Nel settore degli smartphone sappiamo che ormai da un decennio Motorola è stata acquisita da Lenovo, nonostante abbia mantenuto la sua indipendenza. Ma clamorose novità potrebbero essere all'orizzonte proprio per gli smartphone Lenovo.

Finora infatti abbiamo visto Motorola molto attiva nel settore smartphone, soprattutto con i suoi medio-gamma e con i top di gamma della serie Edge. Ma allora cosa c'entra Lenovo? Attualmente l'azienda cinese è attiva nel segmento smartphone con i suoi Lenovo Legion, gaming-phone che difficilmente vediamo nei mercati europei.

Ebbene stando a quanto trapelato recentemente online, l'idea di un ThinkPhone non è poi così remota. Sì, avete capito bene: uno smartphone Lenovo analogo alla linea ThinkPad che da decenni riscuote successo nel settore dei notebook.

I rumor emersi in rete riguardano un dispositivo, apparantemente in fase di sviluppo da parte di Motorola identificato dal nome in codice Bronco. Questo dispositivo però è accompagnato da un'immagine, che trovate proprio qui sotto, che rivela un chiaro riferito alla gamma ThinkPhone.