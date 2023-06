Lenovo ha un tablet e-ink che vuole fare il quaderno e uno enorme che vuole fare il PC

Lenovo ha portato anche in Italia due nuovi prodotti molto particolari, presentati qualche mese fa al CES di Las Vegas: parliamo di due tablet orientati alla produttività, anche se in modo molto diverso. Sono Lenovo Tab Extreme, un gigantesco tablet Android 14,5" con specifiche al top che vuole proporsi anche come sostituto del PC, e Lenovo Smart Paper, un tablet con display e-ink che si propone come un quaderno digitale su cui prendere appunti. Abbiamo avuto modo di provarli con mano e vi raccontiamo come sono fatti questi due nuovi, particolari dispositivi.

Lenovo Tab Extreme

Lenovo Tab Extreme è davvero estremo. La prima cosa che spicca di questo gigantesco tablet è ovviamente il display OLED 3K da ben 14,5", con tutti gli accorgimenti del caso, tra cui frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, gamma colori DCI-P3 e supporto a Dolby Vision e HDR10+. Con un display così grande ovviamente c'è grande attenzione all'uso per intrattenimento e non manca un sistema di otto altoparlanti JBL a 4 canali, con supporto a Dolby Atmos. Ma oltre che per guardare i film, il Lenovo Tab Extreme è pensato anche per i professionisti: nella confezione include infatti la Lenovo Precision Pen 3 per prendere appunti e firmare documenti, e le specifiche tecniche sono di tutto rispetto: MediaTek Dimensity 9000, 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage UFS 3.1 (espandibile via microSD). Molto apprezzata anche la cover con tastiera, venduta separatamente (nella confezione è però incluso il Folio Case): è una cover davvero ottima, con doppia cerniera molto robusta che permette di sollevare e inclinare il tablet nella posizione preferita, replicando l'esperienza d'uso di un PC. Lenovo Tab Extreme con Lenovo Precision Pen 3 e Folio Case sarà disponibile da fine giugno in anteprima sul sito ufficiale Lenovo e da Spazio Lenovo, al prezzo di 1.299 euro. Lenovo Tab Extreme Keyboard, venduta a parte, costerà 399€.

Lenovo Smart Paper