Un leaker svela la data di lancio del Realme 11 5G

In realtà il post non fornisce moltissime informazioni, perché il leaker scrive che lo smartphone avrà un grande display, l'ultimo processore Dimensity di MediaTek, una fotocamera da 108 MP e la ricarica rapida. Subito sotto notiamo la data di lancio: 23 agosto , in cui verranno rivelati anche il Realme 11X 5G e le Realme Buds Air 5 Pro.

Nonostante le ultime vicissitudini sul suolo europeo per l'intero gruppo BBK, Realme è un'azienda che nel tempo si è distinta per offrire degli smartphone con un interessante rapporto qualità-prezzo e la sua offerta ha sempre coperto tutte le fasce, dagli entry level fino ai top gamma.

Però, questo post è servito per confermare il lancio del Realme 11 5G, che è stato già annunciato a Taiwan.

Infatti, possiamo consolidare alcune specifiche tecniche del dispositivo:

Display : 6,72" IPS con risoluzione FHD+ (1080 x 2400) e con refresh rate a 120 Hz

: 6,72" IPS con risoluzione FHD+ (1080 x 2400) e con refresh rate a 120 Hz CPU : MediaTek Dimensity 6100+

: MediaTek Dimensity 6100+ GPU : Mali-G57 MC2

: Mali-G57 MC2 RAM : 8 GB

: 8 GB Memoria interna : 256 GB UFS 2.2 espandibile tramite MicroSD

: 256 GB UFS 2.2 espandibile tramite MicroSD Fotocamere posteriori : Principale : 108 MP, f/1.75 Secondaria : 2 MP, f/2.4

: Fotocamera frontale : 16 MP, f/2.45

: 16 MP, f/2.45 Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 67 W

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 67 W OS : Android 13 con Realme UI 4.0

: Android 13 con Realme UI 4.0 Dimensioni : 165,7 x 76 x 8,05 mm

: 165,7 x 76 x 8,05 mm Peso: 190 g

Queste specifiche lo rendono uno smartphone di fascia medio-bassa, dove si può trascurare la fotocamera secondaria e considerare il processore un lieve miglioramento rispetto al MediaTek Helio G99. Infatti, il prezzo al cambio attuale ne rispecchia il posizionamento: a Taiwan costa circa 260€.

Non ci sono infomazioni invece per quanto riguarda il Realme 11X 5G, perché verrà svelato nell'isola taiwanese il 22 agosto insieme alle Realme Buds Air 5 Pro. Non sappiamo invece se i due smartphone verranno annunciati anche da noi, perché a oggi Realme non ha rilasciato nessun comunicato a riguardo e ha già svelato le Buds Air 5 Pro da qualche mese.