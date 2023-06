Ecco la novità più importante di Galaxy Z Fold 5

Il problema è che dai rumor sembra che la casa di Seul, anche forte di una concorrenza non proprio irresistibile, non sia intenzionata a introdurre grandi novità neanche quest'anno, e la sensazione è rafforzata dall'ultima anticipazione di Yogesh Brar .

Sarà un lancio in grado di entusiasmarli? Le premesse non sono confortanti.

Con l'arrivo di OPPO Find N2 Flip e Motorola Razr 40 Ultra , sembra che i produttori di smartphone abbiano deciso che il formato pieghevole di maggiore diffusione sia quello a conchiglia, ma questo non vuol dire che l'attenzione di fan e appassionati non sia rivolta all'annuncio del prossimo re del settore per eccellenza: Samsung Galaxy Z Fold 5 .

Come possiamo vedere dal suo tweet, il leaker, considerato tra i più attendibili del settore, rilascia le specifiche complete del dispositivo, da cui possiamo apprendere come la novità più importante sia l'arrivo del chip Snapdragon 8 Gen 2.

Gli schermi esterno e interno sembrano avere le stesse caratteristiche di quelli montati su Galaxy Z Fold 4, con il primo da 6,2 pollici AMOLED HD+ e il secondo da 7,6 pollici AMOLED QXGA+ con frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Secondo Brar, la RAM dovrebbe essere sempre di 12 GB, mentre le opzioni di archiviazione andranno da 256 GB a 1 TB, senza menzionare il tipo di memoria (anche se le speranze sono che sia UFS 4.0). Nessuna novità anche sul fronte batteria, che sarà un'unità da 4.400 mAh con ricarica a 25 W.

Il leaker inoltre conferma precedenti anticipazioni sul fronte fotografico, riportando un sensore principale posteriore da 50 MP accoppiato a uno da 12 MP per l'obiettivo ultra grandangolare e uno da 12 MP per il teleobiettivo. Per quanto riguarda le fotocamere selfie, dovremmo avere sempre uno sotto allo schermo da 4 MP all'interno e uno da 10 MP per lo schermo esterno. Non si conoscono i dettagli dei sensori, ma è sempre possibile che Samsung decida di aggiornarli rispetto ai dispositivi precedenti.

Infine, Brar indica che il nuovo pieghevole di Samsung monterà Android 13 con One UI, senza menzionarne il numero di versione (probabile che sarà One UI 5.1).

Per quanto riguarda il design, non si hanno indicazioni nell'ultimo leak, ma da precedenti rumor sappiamo che Galaxy Z Fold 5 dovrebbe avere cornici più sottili, resistenza a polvere e acqua di grado IP58 (il primo pieghevole a vantare questa certificazione) e un nuovo design della cerniera, finalmente "a goccia" ma non tale da ridurre in maniera significativa la piega.

Saranno sufficienti queste novità a convincervi a passare al nuovo dispositivo? Nell'attesa di poterlo vedere - il lancio avverrà il 27 luglio in Corea e ad agosto per i mercati internazionali - speriamo che Samsung ci sorprenda.