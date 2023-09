Nuovo giorno, nuovi leak di Pixel 8: presente la colorazione matte black?

Ormai non passa un giorno senza che vengano fuori nuove immagini ed informazioni sui prossimi smartphone di casa Google. Manca ancora una settimana al 4 ottobre ma i nuovi Pixel 8 non hanno già quasi più segreti sia per quanto riguarda la scheda tecnica sia per quanto riguarda l'estetica.

Il design convincente della scorsa generazione di Pixel sembra essere stato apprezzato dalla maggior parte degli utenti, tanto che Big G per quest'anno non ha apportato grossi cambiamenti estetici ma più che altro dei piccoli perfezionamenti visivi come l'arrotondamento più marcato degli angoli. Grazie a delle nuove immagini pubblicate in un post da TechDroider, abbiamo modo di dare un ulteriore sguardo a due delle tre nuove colorazioni del Pixel 8 Pro (Sky Blue, Porcelain e Black Obsidian).