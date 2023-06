Nuovo leak mostra ASUS Zenfone 10 a ridosso del lancio

La presentazione ufficiale per ASUS Zenfone 10 è confermata per il prossimo 29 giugno e, come spesso accade in prossimità della data di lancio, trapelano anticipazioni sul dispositivo. Dall'account Twitter del leaker Evan Blass sono state pubblicate alcune foto che mostrano come Zenfone 10 sarà disponibile in 6 diversi colori. Come per il suo predecessore Zenfone 9, il nuovo ASUS sarà disponibile nelle classiche colorazioni bianco e nero, poi due particolari tonalità di rosso e di blu alle quali sarà aggiunto un quinto modello di colorazione verde. Dai render vengono confermati i due moduli circolari che racchiudono le fotocamere posteriori di fianco al flash, mentre nella parte frontale la selfie camera rimane come un foro nella parte in alto a sinistra dello schermo.

A differenza delle precedenti informazioni, sicuramente con grande gioia da parte degli amanti dei dispositivi compatti, il diametro dello schermo resta di 5,9''. Per questa specifica del display era importante non subire un cambio di rotta, interrompendo la strada iniziata qualche anno fa con lo Zenfone 8, in quanto sarebbe venuto meno un aspetto che differenzia il prodotto tra la concorrenza.

Il mercato degli smartphone non tende a premiare particolarmente i dispositivi con uno schermo ''piccolo'', quindi l'utente che fa pesare molto l'aspetto della compattezza nella scelta d'acquisto ha assistito con il tempo ad una drastica limitazione di scelta. Zenfone 10 però in continuità con il predecessore non avrà solo il diametro del display ma, purtroppo per i più attenti a questi dettagli, manterrà le cornici asimmetriche dello schermo.

Lato hardware le differenze principali previste rispetto allo Zenfone 9 comprendono l'aggiornamento del processore con il nuovo Snapdragon 8 Gen 2, una capacità di batteria che aumenta a 5.000 mAh con ricarica rapida a 67W.

Di seguito la probabile scheda tecnica: