Le novità più interessanti della Realme UI 4.0 in un minuto

Per chi non fosse interessato all'ultimo Realme 10 Pro+ ma fosse comunque possessore di uno smartphone Realme abbiamo voluto realizzare una piccola clip di 1 minuto per i social che mostrasse le novità più interessanti dell'aggiornamento alla Realme UI 4.0 con Android 13.

Nel breve video che trovate a seguire potete scoprire quali sono le novità principali dell'ultimo aggiornamento della Realme UI 4.0. Come segnalato in alcuni commenti dei nostri lettori la funzionalità che permette di "ascoltare" YouTube in background era già presente anche su altri smartphone Realme basati su Android 12.