Le app Android potranno essere archiviate, per risparmiare spazio

Quante app usate quotidianamente di tutte quelle che avete installato? Una gran parte di voi sicuramente ha una buona parte di app che non usa, se non sporadicamente. E proprio a voi potrebbe tornare comoda la novità che vuole introdurre Google su Android.

Stiamo parlando della possiibilità di archiviare le app installate, in modo da risparmiare spazio senza doverle disinstallare. Il risparmio si attesterebbe attorno al 60% della dimensione totale delle app. La funzionalità pensata da Google si baserebbe sulla generazione di un pacchetto apk archiviato, il quale non eliminerebbe i dati personali sincronizzati con l'app in questione, in modo che sia più rapido il ripristino completo.