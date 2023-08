Il lancio del OnePlus Open slitta grazie a... Samsung!

Nonostante l'azienda non avesse rilasciato altre informazioni a riguardo, due noti leaker, Max Jambor e Yogesh Brar, recentemente avevano pubblicato su Twitter che la presentazione ci sarebbe stata a fine agosto . Invece, a quanto pare, non sarà così: a dirlo è lo stesso Max Jambor in un nuovo tweet.

Stando a quanto riportato nel tweet, l'evento di lancio del OnePlus Open sarà leggermente posticipato e la causa dovrebbe essere lo schermo del dispositivo, prodotto da BOE, che sembra abbia avuto dei problemi, sebbene non sia stata specificata la natura di questi.

Tuttavia, OnePlus è corsa subito ai ripari chiedendo i display a Samsung, una leader del settore.

Si pensa che tutto questo sia comunque successo qualche settimana fa e non in questi giorni, perché cambiare una componente così importante a meno di un mese dal lancio avrebbe comportato uno slittamento considerevole della presentazione.

Tant'è che lo stesso leaker dice che "il ritardo è effettivamente buono in un certo senso", cioè ci fa pensare che il ritardo non sarà elevatissimo. Se il ritardo fosse di una settimana, potrebbe essere presentato all'IFA 2023. Però, è stato proprio l'altro leaker, Yogesh Brar, a riportare che il OnePlus Open sarà lanciato a fine settembre o primi di ottobre, il che lo farebbe scontrare con le presentazioni di Google e Apple: due avversari scomodi.

Ovviamente, non sappiamo chi dei due abbia ragione: forse uno ha una visione più ottimistica della vicenda, mentre l'altro più pessimistica. In ogni caso, sono dei rumor a parlare, anche perchè l'azienda cinese non si è espressa sull'accaduto e non ha rilasciato ancora nessuna data per la presentazione ufficiale.