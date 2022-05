Come seguire il lancio di OnePlus Nord 2T 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e OnePlus Nord Buds

Finalmente è arrivato il momento della presentazione dei nuovi smartphone e cuffie OnePlus : l'azienda cinese presenterà per il mercato europeo OnePlus Nord 2T 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e le cuffie wireless OnePlus Nord Buds oggi 19 maggio alle ore 16:00 sul canale YouTube di OnePlus, che potete raggiungere da qui.

Negli scorsi mesi, abbiamo parlato di questi dispositivi in davvero tante occasioni: per quanto riguarda i due smartphone, si tratta di dispositivi medio gamma con specifiche davvero interessanti. Vi rimandiamo dunque a questo articolo che raccoglie tutto ciò che sappiamo su OnePlus Nord 2T 5G e Nord CE 2 Lite 5G, compreso il probabile prezzo per l'Europa.

Anche le cuffie sono state al centro di diversi rumor, ma lo scorso mese è arrivata la presentazione ufficiale in Cina di OnePlus Nord Buds che ha fugato ogni dubbio riguardante design e specifiche tecniche. Qui trovate l'articolo contenente tutte le informazioni riguardanti le nuove cuffie economiche di OnePlus.