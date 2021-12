La One UI 4 è perfetta per il multitasking

Purtroppo non tutte le app riescono ad essere eseguite in split-sceen: tra gli esempi più famosi c'è sicuramente Instagram, che dev'essere eseguita a schermo interno anche su device molto grandi. Grazie a Good Lock, l'app di Samsung che permette di sbloccare "impostazioni extra", era possibile forzare lo spilt-screen per tutte le app, ma con la One UI 4 questa impostazione è accessibile direttamente, senza dunque installare software extra.

Per forzare lo split-screen su smartphone con a bordo la One UI 4 è necessario recarsi in Impostazioni > Funzioni avanzate, poi nella sezione Labs e infine bisogna attivare l'opzione Multi finestra per tutte le app. Samsung comunque informa gli utenti che alcune app potrebbero non funzionare a dovere in split-screen, ma vale comunque la pena tentare.