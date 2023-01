La crescita di Google TV (e Android TV) è inarrestabile: 40 milioni di attivazioni in un anno

Google intende far diventare Google TV il centro dello streaming casalingo, e i continui aggiornamenti, sia grafici che di funzionalità, oltre che l'introduzione di nuovi dispositivi per aumentarne la diffusione, vanno sicuramente in questa direzione.

Ma avrà ottenuto l'effetto sperato? A quanto pare sì. Al CES in corso in questi giorni, infatti, il gigante della ricerca ha svelato un raro scorcio sull'utilizzo della propria piattaforma, rivelando che Android TV OS, che comprende sia Google TV che Android TV, è ora utilizzato in 150 milioni di dispositivi.

Questo numero quindi non si riferisce solo ai dispositivi Google TV, ma al totale insieme a quelli Android TV, e non riguarda gli utenti, che potrebbero possedere più di un dispositivo.

Nondimeno, si tratta di un risultato più che confortante, se consideriamo che esattamente un anno fa questo numero ammontava a 110 milioni. 40 milioni di dispositivi attivi in più in un anno, +35%, una crescita che sicuramente giustifica le ambizioni di Google.

È vero che se consideriamo i numeri precedenti, datati maggio 2021, possiamo notare una leggera flessione. Tra maggio 2021 e gennaio 2022 si è passati infatti da 80 a 110 milioni di dispositivi, quindi 30 milioni in poco più di sette mesi, mentre adesso riportiamo 40 milioni in un anno, ma nondimeno il trend è in crescita costante, e viene da dire vertiginosa.

Le cause del successo della piattaforma sono sicuramente da ricercare sia nei nuovi dispositivi di Google che, probabilmente in misura maggiore, nei partner, con televisioni Android TV sempre più diffuse, su tutte TCL e Sony, e in parte sicuramente anche i TV box.

Quest'anno poi al CES ci sono molte proposte, sia per quanto riguarda i TV che i proiettori, che non potranno che alimentare la crescita della piattaforma.