L'ottava edizione del droidcon Italy è pronta: al via dall'11 al 12 novembre

Infatti, si spazierà da una tavola rotonda dedicata alla diversity and inclusion nel team di sviluppatori, ai test e alle sfide dell'interfaccia utente Android per arrivare alle possibilità di utilizzo di ESP32 e Android per creare sorprendenti esperienze IoT.

droidcon Italy è da otto anni l'evento punto di riferimento per la community globale del sistema operativo mobile di Google. Targato Synesthesia , digital experience company torinese, l'appuntamento avrà luogo dall' 11 al 12 novembre 2021 in formato online e sarà arricchito a un format che prevede sessioni mattutine e pomeridiane dedicate a speech, tavole rotonde e occasioni di business.

Dopo il grande successo dell'edizione passata, Huawei rinnova il proprio ruolo di main sponsor di droidcon Italy, partecipando attivamente all'evento attraverso la round table "Meet the developer relations team at Huawei" e il keynote di apertura del secondo giorno "Journey around HMS 6.0 passing by 3D models".

A confermare la buona riuscita dello scorso anno, anche dei partner di spicco che supportano l'evento: tra i prime sponsor troviamo, infatti, Telepass digital, Subito e Bluetooth, accompagnati da feature sponsor come Prima, Postpickr e Talent Garden. Queste sono solo alcune delle realtà che rappresentano la volontà di informare e informarsi sui cambiamenti e le possibilità date dal sistema operativo di Google, partecipando attivamente alla descrizione, al confronto e al cambiamento.