L'anteprima di Android 13 mostra come i Pixel potranno eseguire lo streaming di app sul PC

Durante il CES 2022, Google ha annunciato che entro la fine dell'anno sarebbe stato possibile accedere dal pc a qualsiasi app di messaggistica installata sullo smartphone. Secondo la redazione di "9to5Google" la missione sarebbe riuscita visto che su Android 13 è possibile abilitare lo streaming cross-device tra un Google Pixel ed un Chromebook. Successivamente, però, è stato dimostrato che la nuova funzionalità è pienamente compatibile anche con Windows 11.

Abilitando l'impostazione, l'app di messaggistica aperta sullo smartphone viene visualizzata direttamente sul pc e tutto sembra funzionare perfettamente. Nel dettaglio, il Pixel genera un display virtuale separato che viene trasmesso al laptop/desktop. In questo display "secondario" verranno visualizzate tutte le app di messaggistica: in questo modo sarà possibile aprire un'app sul computer senza chiudere le app in esecuzione sulla schermata principale dello smartphone.